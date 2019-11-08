Акции протеста в Чили выходят на новый уровень, когда митингующие пытаются привлечь внимание к своей проблеме любыми доступными способами, пишет Reuters.

На митингах был замечен даже знаменитый Джокер, сообщает Reuters.

В конце октября на массовые акции протеста в Чили вышло более миллиона человек, движение охватило всю страну. Несмотря на то, что после этого митинги несколько ослабли в связи с праздниками, на улицах Сантьяго и других крупных городов в столкновениях с местными силами правопорядка участвуют сотни тысяч человек.

Между тем, многие демонстранты предпочитают скрывать собственную внешность, дабы после окончания митингов не получить проблемы с законом. В Чили это, конечно, делается несколько проще, чем в Гонконге, где митингующие используют цифровые маски. В Сантьяго, к примеру, все делается «по-старинке»: люди бунтуют либо в гриме, либо в обычных масках. В последнее время на улицах оказывается все больше людей в масках клоунов — это прямая отсылка к ставшему оглушительно успешным недавнему фильму «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. В картине, кстати, события развиваются на фоне митингов, развившихся из-за социального неравенства.

Minval.az