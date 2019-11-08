Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о начале крупной антитеррористической операции на востоке страны, сообщает «Анадолу».

В ней задействованы 2625 военнослужащих и 179 групп спецназа.

Целью операции является нейтрализация террористов, действующих на севере Ирака на границе с Турцией.

По данным министерства внутренних дел Турции, за последние четыре месяца в северном Ираке было нейтрализовано более 400 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции, ЕС и США.

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