Мэр коммуны Провиденсия чилийского города Сантьяго Эвелин Маттей (Evelyn Matthei) сбежала от репортеров во время пресс-подхода. Запись инцидента появилась в Twitter, на нее обратил внимание канал CNN.

Журналисты подошли к одетой в светоотражающий желтый жилет Маттей на улице и начали задавать вопросы. Изначально она шла быстрым шагом, однако вскоре резко пустилась бежать. «Она сбежала, — прокомментировал корреспондент местного телеканала, — Она больше не хочет разговаривать».

Остановилась 65-летняя политик лишь тогда, когда ее вновь настигли журналисты. «К счастью, мы в хорошей физической форме», — пояснили догнавшие ее представители СМИ. Маттей пробежала еще несколько метров и вновь перешла на шаг.

Позднее политик разместила ролик на своих страницах в соцсетях. «Небольшое упражнение — всегда хороший способ начать утро», — прокомментировала мэр.

В местности, где живет Маттей, сейчас кризисная ситуация — жители нередко устраивают беспорядки. Мэр коммуны резко выступает против проводимой властями политики.

Un poco de ejercicio siempre es bueno para comenzar la mañana. La carrera contra la destrucción y el vandalismo la ganaremos y junto a @Muni_Provi pondremos nuevamente de pie a #Providencia pic.twitter.com/QjO06ePd0R — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 7, 2019

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