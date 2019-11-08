Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Комитету по разведке Палаты представителей судом в случае, если последний решит выдать ему повестку для дачи показаний в рамках импичмента Дональду Трампу, передает КоммерсантЪ.

Телеканал CNN напомнил, что несмотря на свою отставку, бывший советник проявил лояльность к главе Белого дома и через своего адвоката уведомил конгрессменов о том, что добровольно давать им показания не намерен.

«Он не явился, как его просили… Его адвокат сообщил нам, что в отличие от трех других преданных государственных служащих, которые работали на него в совете по нацбезопасности и выполнили законные повестки, Болтон пообещал вызвать нас в суд в случае, если мы выдадим ему повестку для дачи показаний»,- рассказал один из конгрессменов американскому телеканалу.

Как передает CNN, Конгресс не заинтересован в длительных судебных разбирательствах с администрацией президента, так как планируют завершить расследование в рамках процедуры импичмента главы Белого дома до конца года.

При это, как заявили в Комитете телеканалу, отказ Д.Болтона дать показания «добавляет доказательств тому факту, что президент препятствует Конгрессу».

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