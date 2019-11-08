В компании Facebook произошла новая утечка личных данных пользователей, сообщает Корреспондент со ссылкой на главу платформы Facebook Константиноса Папамилтиадиса.

По его словам, около сотни разработчиков приложений для Facebook смогли получить доступ к данным пользователей. Причиной стало то, что новые правила о данных пользователей еще не полностью реализованы и разработчики смогли обойти запрет на их сохранение.

Отмечается, что за последние два месяца 11 разработчиков получили доступ к данным пользователей.

В Facebook не рассказали, какие именно приложения собирали данные, но уточнили, что они предназначались для управления социальными сетями и потоковым видео.

Minval.az