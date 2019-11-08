Вооруженные силы (ВС) России располагают огромными возможностями в своей способности к оперативному развертыванию сухопутных войск, противовоздушной обороне (ПВО) и по нанесению ядерных и неядерных ударов на стратегические дальности, говорится в докладе американского исследовательского центра Research ANd Development (RAND).

В отчете сообщается, что в ходе модернизации своих ВС страна создала хорошо защищенные бастионы в ряде локаций, в частности, в Крыму, в Калининградской области и на Курильских островах. В документе отмечается, что данные позиции могут принять на себя первый удар в случае начала военного конфликта с участием России, оттянув время на ответную подготовку военных внутри страны, а также используются Москвой для «угрозы своим соседям».

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