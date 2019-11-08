Официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман заявил, что доходы от нефти с месторождений в северо-восточной Сирии получают не сами Соединенные Штаты, а т.н. Сирийские демократические силы (СДС), под вывеской которых орудуют боевики террористической организации YPG/PKK. При этом он отметил, что оставшиеся в стране американские военнослужащие будут защищать месторождения от любых сил, которые будут им угрожать, сообщает агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп 2 ноября заявил, что его не интересует патрулирование сирийско-турецкой границы. «Пусть другие этим занимаются. Мне нравится нефть. Нам нужно сохранить контроль над нефтью», — заявил глава государства.

Позже турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что американцы начали строительство новых военных баз возле нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Туда были переброшены около 300 военнослужащих, бронетехника и тяжелое вооружение.

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