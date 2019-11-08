Геологическая служба США (USGS) в ночь на пятницу, 8 ноября, зафиксировала в Иране землетрясение магнитудой 5,9. Первый толчок произошел в 02.17 по местному времени (02.47 по Баку) недалеко от границы Исламской Республики с Азербайджаном и Арменией. Иранские СМИ сообщили о четырех афтершоках магнитудой от 4,1 до 4,8. По данным иранских сейсмологов, эпицентр находился в 120 км к юго-востоку от города-миллионника Тебриз в провинции Восточный Азербайджан.

Погибли не менее пяти человек, как минимум 120 человек пострадали, передает государственное телевидение Ирана. Толчки могли ощутить не менее 20 млн человек, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Представители USGS предупредили о «возможном значительном количестве жертв».

Minval.az