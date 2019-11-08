Компания Facebook запустила программу Facebook Protect для обеспечения безопасности аккаунтов политиков и партий от хакеров, а также вмешательства в президентские выборы в США, которые пройдут в 2020 году.

В заявлении компании отмечается, что программа призвана защитить от хакерских атак учетные записи выборных должностных лиц, кандидатов, а также их сотрудников и других лиц.

При обнаружении атаки на один аккаунт Facebook будет иметь возможность проверить и защитить прочие аккаунты, «связанные с той же организацией, которые зарегистрированы в нашей программе».

Minval.az