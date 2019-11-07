Объём мирового долга достиг рекордного значения в $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП. Об этом на открытии XX конференции имени Жака Полака заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Мировой долг — как государственный, так и частный — достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности», — цитирует Георгиеву ТАСС.

Она добавила, что госдолг в странах с развитой экономикой достиг уровня, «которого не было со времён Второй мировой войны».

«Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», — заявила глава фонда.

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