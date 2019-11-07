Канцлер Германии Ангела Меркель назвала резкой оценку президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии НАТО.

— Это достаточно резкие слова. Это не соответствует моей точке зрения, — заявила она на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (цитата по «Лайфу»).

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс находится в коме из-за полного отсутствия координации. Он отметил, что в альянсе «нет координации по стратегическим решениям между США и партнёрами по НАТО. Макрон также указал на «несогласованные агрессивные действия» Турции, которая тоже является членом НАТО.

Minval.az