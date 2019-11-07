Жена уничтоженного лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади раскрыла много информации про «внутреннюю работу» ИГ, пишет в четверг «Интерфакс» со ссылкой на представителей турецких властей.

Женщина была арестована 2 июня 2018 года в области Хатай на юге Турции вместе с еще 10 родственниками лидера ИГ.

«Мы довольно быстро установили личность (жены аль-Багдади). В этот момент она добровольно рассказала много информации о Багдади и о внутренней работе (ИГ)», — сказал представитель турецких властей.

«Мы смогли подтвердить многое из того, что мы уже знали. Мы также получили новую информацию, которая привела к серии дополнительных арестов», — отметил чиновник.

Представители турецких властей подчеркивают, что связи между родственниками аль-Багдади были подтверждены с использованием образца ДНК Багдади, предоставленного иракскими властями.

Minval.az