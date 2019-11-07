Отношение Европейского союза к Турции нельзя назвать конструктивным, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, ЕС таким образом наносит себе ущерб.

Как сообщает Anadolu, Эрдоган подчеркнул, что порядка 4 млн беженцев могут мигрировать из Турции, в том числе в страны Европы.

«Независимо от того, получим мы поддержку или нет, мы продолжим помогать гостям, которые сейчас у нас находятся. Но если у нас не получится, тогда нам придется открыть двери», — цитирует ТАСС турецкого лидера.

Minval.az