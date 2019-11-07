Ученые из Рочестерского университета в США создали способ сделать металлы непотопляемыми. Об этом сообщается на официальном сайте заведения.

Новая технология обработки поверхности металлов придает им супергидрофобные свойства. Объекты из таких материалов не тонут в воде, несмотря на повреждения и даже пробоины.

Поверхность обрабатывают с помощью фемтосекундного лазера. Такая обработка создает на поверхности металла наноразмерные структуры, захватывающие и удерживающие воздух. Таким образом, объект оказывается в воздушном пузыре. Он всплывает, даже будучи поврежденным, передает портал «Korrespondent.net».

Ученые отмечают, что обработанный лазером материал не теряет свои свойства даже после многократных погружений. Его испытывали во время двухмесячного пребывания под водой под грузом.

Специалисты надеются в будущем с помощью данной технологии создавать непотопляемые корабли и другие плавучие объекты.



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