Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши.

Как передает ТАСС, такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist, опубликованном в четверг.

«Моя идея ни в коем случае не наивна», — приводит издание слова французского лидера, напоминая об обеспокоенности Польши и стран Балтии его встречами с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык со своим ближайшим соседом, однако, отказавшись от такого шага, европейцы «совершат большую ошибку».

Журнал, излагая речь президента без цитат, отмечает, что Макрон не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за кризиса в Украине. Он указал на то, что процесс мирного урегулирования в этой стране представляет собой долгосрочную стратегию, которая может растянуться на десятилетие.

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