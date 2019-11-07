Исследователи создали сверхпрочный композитный материал, состоящий из металла и керамики, сообщают ИноСМИ.

Американские ученые создали новый вид брони — «пену», способную выдержать выстрел из дробовика. Предложенный композитный материал состоит из миниатюрных металлических сфер, покрытых керамикой, и тонкой алюминиевой пластины.

При разработке брони, способной остановить пулю, ученые должны учитывать два самых важных фактора — вес и сопротивление к проникновению. Толстая стальная пластина может выдержать выстрел, но ее вес — непрактичен.

Бронированная «пена» способна выдержать кинетическую нагрузку той же силы, что и толстая стальная пластина. Но при этом вес нового композитного материала в два раза меньше. Ученые заявили, что новую броню можно еще больше оптимизировать. То есть, добиться и снижения веса, и увеличить защитные качества.

Таким образом, бронированные автомобили, защищенные с помощью новоизобретенной защиты, могут весить намного меньше. Обеспечивая при этом должную защиту пассажирам.

При испытаниях «бронепены» по ней стреляли калибром 0.50 (12,7 мм), скорость пули составляла 801 м/с.

Minval.az