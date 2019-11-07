Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что турецкие силы безопасности задержали ребенка ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

«Проведенный тест ДНК у ребенка подтвердил [что он является ребенком аль-Багдади]. Они (задержанные в Турции родственники аль-Багдади — прим.) остаются в депортационном центре в Турции. Министерство юстиции примет необходимые решения относительно них», — отметил Эрдоган.

Вчера президент Турции также сообщил о задержании жены, сестры и зятя аль-Багдади.

Minval.az