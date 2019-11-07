Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в США 13 ноября с американским коллегой Дональдом Трампом присутствие Сил самообороны сирийских курдов (YPG) в зоне безопасности на севере Сирии, несмотря на обязательства США об их выводе оттуда.

«Мой визит в США пройдет в особый период проведения нашей операции «Источник мира». США отправили туда 32 тысячи грузовиков (c вооружением для YPG). Проводя эти переговоры, мы будем иметь в виду, что YPG, которые должны были уйти в течение 120 часов, как нам пообещали США, не ушли», — сказал Эрдоган журналистам.

Minval.az