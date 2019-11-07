Корпорация Boeing разрабатывает модуль для высадки людей на Луну — Human Lander System (HLS).

«Компания Boeing хочет создать проект лунного посадочного модуля, который позволит людям высадиться на поверхности Луны. Для этого корпорация подала заявку на участие в тендере NASA по созданию такого модуля», — говорится в сообщении.

Созданная компанией система будет спроектирована так, чтобы достигать поверхности Луны за минимальное количество шагов. «Используя возможности подъема блока 1B системы космического запуска NASA (SLS), мы разработали подход Наименьшее количество шагов до Луны, который сводит к минимуму сложность полета и обеспечивает безопасный и прямой путь к поверхности Луны», — передает портал «korrespondent.net».

NASA принимает предложения по проекту HLS от частных космических корпораций и, как ожидается, выберет по крайней мере две из них до января следующего года для разработки. Кроме авиастроительной корпорации Boeing, компания Blue Origin также анонсировала свое собственное судно под названием Blue Moon, которое разработает в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

Впоследствии, после успешной разработки посадочного модуля NASA намерено отправить людей на Луну в капсуле Orion ракеты SLS. После стыковки капсул с космической станцией, которую агентство разместит на лунной орбите, астронавты перейдут на посадочный аппарат, который доставит их на один Месяц.

Новая лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к луне и высадке на естественном спутнике Земли до 2024 года.

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