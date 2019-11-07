Правительство Китая объявило, что вводит ограничения на количество времени, которое подростки могут проводить за компьютерными играми.

Для несовершеннолетних вводится практически комендантский час. Всем, кто моложе 18 лет, будет запрещено играть в компьютерные игры между десятью вечера и восемью утра. Кроме того, они смогут это делать лишь полтора часа в сутки в будни и не более трех часов в день в выходные, передает Русская служба Би-Би-Си.

Власти Китая борются с зависимостью от видеоигр, распространенной среди значительной части населения, в особенности подростков. Власти считают, что это игры плохо влияют на здоровье несовершеннолетних.

Введены и другие ограничения. Геймеры в возрасте от восьми до 16 лет могут тратить на подобные игры не более 200 юаней в месяц (29 долларов). Те, кому от 16 до 18, могут тратить вдвое больше — 400 юаней.

Китай — второй по величине рынок для видеоигр после США.

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