В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп.

Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.

Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках мессенджера нужно перейти в раздел «Приватность/Конфиденциальность», а затем «Группы». Там можно выбирать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы – могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.

Также существует опция «контакты, кроме», которая позволяет «фильтровать» тех, кто именно из собеседников пользователя может приглашать его в чаты.

Minval.az