Госдепартамент не получал указания от президента США Дональда Трампа по поводу нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, в частности о возможной отправке представителей американских компаний в регион.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду журналистам на брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга.

Отвечая на вопрос, рассматривали ли американские власти возможность попросить нефтяные компании США отправиться на северо-восток Сирии, чтобы восстановить нефтедобывающую инфраструктуру региона, дипломат подчеркнул: «Нефтью занимаются местные власти в интересах местных общин». «Мы здесь, в Госдепартаменте, не получали указания от администрации [Трампа] что-либо делать с нефтяными месторождениями», — указал дипломат.

Его также попросили прокомментировать сообщения СМИ о ВС США, которые патрулируют турецко-сирийскую границу. «Некоторые из этих [охраняемых ВС США в Сирии] нефтяных месторождений находятся очень близко к турецкой границе», — отметил дипломат. Он добавил, что американские военнослужащие «обеспечивают безопасность» нефтяных месторождений в этом районе. За подробностями относительно их задач представитель внешнеполитического ведомства предложил обратиться в Пентагон.

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