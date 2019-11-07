За гигантскую сумму в 1 млн 452 тыс. фунтов стерлингов продал американский коллекционер на аукционе Sotheby`s в Лондоне бутылку шотландского виски Macallan Single Malt, изготовленного в 1926 году и разлитого в 1986 году, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на бельгийское специализированное издание Essentielle Vino.

Это новый мировой рекорд цены за бутылку алкоголя.

Бутылка, выпущенная под этикеткой The Macallan Fine & Rare, разлита из бочки № 263 при крепости в 42,6% и является одной из 40 бутылок, наполненных из этой бочки.

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