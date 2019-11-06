Власти Кипра отозвали 26 паспортов, выданных иностранцам в обмен на инвестиции. Об этом, как пишет «Медуза», сообщает местное издание Politis со ссылкой на кипрского министра внутренних дел Константиноса Петридиса.

Кого именно лишили гражданства, чиновник не сказал. По данным кипрского ресурса Sigmalive, среди тех, кого лишили гражданства, девять россиян, восемь граждан Камбоджи, пять китайцев. Кипрские паспорта отобрали также у членов их семей.

Как добавил Петридис, правительство Кипра продолжит проверять «золотые паспорта», выданные до ужесточения правил приобретения гражданства.

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