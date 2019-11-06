Японская корпорация Mitsubishi Corp. закроет нефтяное подразделение, расположенное в Сингапуре, из-за потери около 34,2 млрд иен ($314 млн) в результате несанкционированных транзакций, которые осуществил один из его трейдеров.

Компания ликвидирует подразделение Petro-Diamond Singapore Pte. после закрытия нефтяных и топливных контрактов и погашения задолженности, говорится в сообщении Mitsubishi, где не уточняются временные рамки.

Оставшиеся операции подразделения в Азии будут перенесены в Токио, сказал финансовый директор компании Кадзуюки Маcу на брифинге, отказавшись назвать число сотрудников, которых затронут изменения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Mitsubishi также снизила годовой прогноз чистой прибыли до 520 млрд иен по сравнению со сделанным в августе прогнозом на уровне 600 млрд иен.

Minval.az