Хотя Кристен Стюарт целых шесть лет, пролетевших с момента крушения ее романа с Робертом Паттинсоном, отказывалась говорить об их отношениях, сейчас она внезапно разговорилась. В своем интервью, которое 29-летняя актриса дала Говарду Стерну, актриса призналась, что Роберт был «лучшим». Более того, на прямой вопрос журналиста, вышла бы она за него замуж, Сюарт ответила утвердительно. «Мы провели вместе столько лет, и он был моей первой любовью…» — поведала актриса, слова которой приводит издание «7Дней». Кристен не стала скрывать, что она была безумно влюблена в Роберта и непременно приняла бы его предложение, если бы он его сделал. Беда в том, что Паттинсон не успел это сделать.

Напомним, Кристен и Роберт встретилась в 2008-м, на съемках первой части франшизы «Сумерки». Однако первое время они встречались тайно, так что об их романе стало известно лишь год спустя. Тогда, как признался продюсер Уик Годфри, узнав об этом, он пришел в ужас — ведь впереди у пары были запланированы съемки еще в четырех частях вампирской киносаги, где они должны были играть любовников. И Годфри боялся, что если они поссорятся, то съемки дальнейших фильмов будут сорваны.

К счастью создателей франшизы, Стюарт и Паттинсон все же продержались вместе до завершения всего проекта. Но вскоре после этого произошла катастрофа: папарацци засняли Кристен целующейся с режиссером ее следующего фильма — Рупертом Сандерсом. Расставшись в результате возникшего скандала, они попытались было помириться, но вскоре «разбежались» снова — теперь уже окончательно. Однако, как недавно призналась Кристен, несмотря на их расставание, она «сохранила в своем сердце место для Паттинсона». И когда она узнала в этом году, что Роберта утвердили на роль Бэтмена, она искренне за него порадовалась. «Я думаю, никто лучше него не сможет сыграть эту роль!» — заявила актриса.

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