Российские военные полицейские и турецкие военные с конца октября патрулируют 10-километровую зону на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией.

Патрулирование этой территории, где живут курды, предусмотрено соглашением, которое заключили президенты России и Турции.

Как сообщает «Медуза», один из совместных конвоев местные жители закидали камнями. Видео, снятое 5 ноября, опубликовало курдское новостное агентство ANHA. Агентство Associated Press, распространившее видео, подтвердило его подлинность.

Minval.az