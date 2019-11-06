«Круглый стол» оппозиции — искусственное явление и лишь попытка оставаться на повестке дня.

Об этом в среду сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, «круглый стол» проведенный накануне несколькими представителями оппозиции — просто попытка вновь войти в повестку дня.

«Группа вышедших в тираж, изживших себя людей собралась, чтобы принимать какое-то решение о будущем Азербайджана. Эти лица уже позорно провалились в политике, теперь вновь активизировались, словно их интересует Азербайджан или его проблемы?!», — цитирует его слова Тренд.

По словам Новрузова, те что собрались за «круглым столом», когда-то уже были во власти: «Все прекрасно помнят, что стало с народом, когда во власти были Иса Гамбар, Али Керимли и Ариф Гаджилы. В «круглом столе» участвовал и Хикмет Гаджизаде. Где они его нашли? С каких пор он является политиком? Он не смог работать послом в России, и его выпроводили. Как можно доверять судьбу Азербайджана таким людям? Им нельзя доверить даже среднюю школу. Азербайджанский народ не забыл, что с ним сотворили, когда в свое время Панах Гусейн был представлен во власти. Теперь они говорят о гуманизме и демократии. За небольшой промежуток времени нахождения во власти они совершили величайшие антидемократические действия. Иса Гамбар был председателем Верховного совета, Панах Гусейн — премьер-министром, Али Керимли – государственным секретарем. Тогда эти «демократы» не позволили, чтобы съезд ПЕА прошел в Баку».

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА напомнил, что во время гянджинских событий тех лет Иса Гамбар говорил, что надо забросать бомбами Гянджу, перебить людей: «И теперь человек, который хотел разбомбить такой город как Гянджа, якобы печется о судьбе народа. Или же Али Керимли, который испугавшись Сурета Гусейнова, спрятался в Келеки… Как он может защитить народ? Али Инсанов, который сегодня сидит рядом с Исой Гамбаром, в свое время сказал о нем, что «Иса Гамбар генетически болен». Посмотрим теперь, не заразится ли он? Теперь он сидит рядом с Исой Гамбаром, и ежеминутно вставая, благодарит его. И это при том, что в свое время он оскорблял род Исы Гамбара до седьмого колена».

Новрузов также напомнил и то, что Али Инсанов увольнял людей с работы, рвал и выбрасывал решения суда об их восстановлении на работу, говоря, что «я выше закона»: «Вот так работал Али Инсанов, который привык к коррупции. Именно за это он был отстранен от должности, и арестован. И такой человек будет беспокоиться о судьбе народа? Или те, которые когда-то говорили о демократии, теперь восседают вместе с коррупционерами? Потому, что у них нет ценностей, им интересны деньги, для них есть личные интересы. Народ и нация для них на заднем плане. Каждый из тех, кто был на этом «круглом столе» — это люди различных полюсов, смотрящие на все под разными углами, поэтому их совместная деятельность невозможна».

Депутат добавил, что о каждом из тех, кто находился вчера за «круглым столом», есть достаточно информации: «Каждый из них уже в архиве истории. Поэтому появляться вновь и что-то делать, очень поздно, поезд ушел. В оппозиции необходимо провести реформы. Но, даже желая провести реформы они или кого-то отдаляют от партии, или начинают грубо оскорблять».

В заключение он еще раз подчеркнул, что «круглый стол» просто попытка остаться в повестке дня: «Люди их забыли. Впереди парламентские выборы. С этой точки зрения этот «круглый стол» — это сепаратные переговоры, чтобы просто напомнить о себе. Все знают о том, что между ПНФА и Мусават никогда не было совместного сотрудничества. Между ними всегда было противостояние. И, несмотря на то, что они сегодня стараются показать, что находятся рядом, завтра мы станем свидетелями того, как в прессе они тяжело обвиняют друг друга».

Minval.az