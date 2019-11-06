Долгое время скандально известный западный проект «Bellingcat» активно использовался грузинскими СМИ для распространения антироссийской пропаганды, угодной их иностранным спонсорам. Однако очередной лживый вброс от авторов Bellingcat мог обернуться вполне реальным конфликтом на территории республики.

Об этом говорится в материале грузинской редакции агентства News Front.

«Дело в том, что очередной фейк Bellingcat оказался не антироссийской провокацией, которые смело цитировались грузинскими информационными ресурсами. Он был нацелен на разногласия с Азербайджаном. Так, 1 ноября стараниями Bellingcat в Грузии распространились сведения о том, что азербайджанские войска якобы заняли часть грузинской территории недалеко от стыка границ Азербайджана, Грузии и Армении. Автором материала значился журналист армянского происхождения Масис Ингилизян.

Ситуация осложнялась тем, что в процессе цитирования связи с первоисточником потерялись, а в Грузии информацию распространяли, ссылаясь на проармянский сайт, где даже не был указан автор. Это заставило поволноваться жителей республики», – говорится в материале.

При этом, как отмечают в грузинской редакции News Front, местные СМИ, даже поняв, что новость Bellingcat – откровенная ложь, предпочли хранить молчание вместо того, чтобы развеять страхи.

Minval.az