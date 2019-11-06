Расширение военной миссии США «для обеспечения безопасности» нефтяных месторождений Сирии — это попытка получить доступ к сырьевым ресурсам САР, что напоминает действия Адольфа Гитлера, оккупировавшего для этих целей территории других государств, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Позиция США сегодня ничем не отличается от позиции Адольфа Гитлера, который захватывал и оккупировал чужие территории для того, чтобы получить доступ к их сырьевым ресурсам для улучшения экономики своего государства. Поэтому сегодня это уже знакомая политика военного вмешательства в интересы других государств для того, чтобы получить доступ к сырью этих государств. По-хорошему, Дональд Трамп должен убрать своих солдат и покупать эту нефть у сирийского народа, у официальных властей Сирии, и они будут эти, конечно же, контракты выполнять, если государство платит за сырье», — сказал Шерин.

Он отметил, что Трамп продолжает политику США, которая уже ведется на протяжении полувека и направлена на получение доступа к ресурсам под видом мира и демократии.

«Это попытка получить доступ к ресурсам этих государств и абсолютно бесплатно их потреблять… Они хотят (получить доступ к ресурсам) безвозмездно — так, как Адольф Гитлер рвался к бакинской нефти в годы Великой Отечественной войны. Так и Дональд Трамп дорвался до сирийской нефти», — сказал депутат.

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