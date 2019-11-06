«Я бы никогда не согласился провести конкурс эссе, посвященной Примакову». Об этом заявил экс-министр образование Мисир Марданов в эфире передачи 3D на телеканале ITV.

«Потому что я знаю, кто такой Примаков, перед моими глазами его шаги против азербайджанского народа. Поэтому я никогда не принял бы в этом участия», — отметил Марданов.

Напомним, на прошлой неделе в Азербайджане разгорелся скандал вокруг выставки в честь Евгения Примакова в российском культурном центре и конкурса эссе в БСУ на тему его роли в международных отношениях на стыке XX и XXI веков.

Minval.az