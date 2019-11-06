Индия заплатила аванс в размере 850 миллионов долларов за ракетные комплексы С-400 «Триумф» для ускорения поставок, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

«Первый взнос в размере 15 процентов по сделке С-400 откладывался на несколько месяцев. Но теперь он уже оплачен», — сказал собеседник издания. По его словам, Россия дальше планирует соблюдать первоначальный план поставок, в то время как Индия пытается ускорить процесс. Отмечается, что этот вопрос должен был обсуждаться 6 ноября во время проведения 19-й межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству между министрами обороны двух стран.

Minval.az