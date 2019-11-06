Администрация президента США Дональда Трампа выступает против установления санкций в отношении Турции, а также резолюции по признанию т.н. «геноцид армян», принятых Палатой представителей на прошлой неделе, аргументируя это тем, что эти две инициативы могут привести к дальнейшему обострению отношений с ключевым союзником НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

«Администрация обеспокоена тем, что санкции, принятые в Палате на прошлой неделе в ответ на военную кампанию Турции в Сирии, свяжут руки США», — сказал чиновник, который предпочел оставаться инкогнито.

Он отказался сообщать о том, собирается ли президент Дональд Трамп наложить вето на законопроект или нет.

По словам чиновника США, принятие резолюции о «геноциде армян», наряду с осуждением действия Турции в Сирии, было несвоевременным.

Отмечается, что администрация Трампа воздерживалась от любых подобных заявлений, хотя предыдущие администрации также проявляли осторожность в вопросе резолюций о вымышленном «геноциде армян», настаивая на том, что это только помешает примирению.

Источник подчеркивает, что Турция на протяжении многих лет предупреждала, что такие резолюции могут привести к разрыву отношений.

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