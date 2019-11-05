Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отказаться от одежды из натурального меха с 2019 года.

Об этом, согласно информации «Газеты.ру», пишет Daily Mail со ссылкой на мемуары главного модельера королевы Анджелы Келли.

В своей книге «Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф», публикация которой была одобрена лично Елизаветой II, Келли написала, что с 2019 года в особо холодную погоду королева будет посещать мероприятия в одежде из искусственного меха.

В Букингемском дворце подтвердили информацию, заявив, что в новых нарядах королевы будет использоваться исключительно искусственный мех.

Ранее Елизавета II подвергалась критике со стороны экоактивистов за ношение шуб и накидок из натурального меха.

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