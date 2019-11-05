Турция отправит пленных боевиков террористической группировки ИГ обратно в Европу в те места, откуда они приехали на Ближний Восток, сообщает во вторник агентство Анадолу ссылкой главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.
«Не важно, что они (европейцы) делают», — отметил при этом министр.
Он осудил ранее озвученное Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над пленными боевиками там, где ими были совершены преступления.
Также в этом контексте он обвинил Европу в «применении двойных стандартов, как они всегда и делали».
Под стражей в тюрьмах Сирии содержатся порядка 12 тыс. предполагаемых боевиков ИГ. Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, что в ходе турецкой военной операции, начатой Анкарой в Сирии в октябре, некоторые из заключенных смогут бежать.