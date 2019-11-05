Популярность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана резко возросла после начала турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии — таковы данные опроса, проведенного исследовательской компанией Metropoll, пишет «Интерфакс».

Рейтинг одобрения действий турецкого лидера за месяц вырос на 3,7 процентных пункта и достиг 48%. Это самый высокий показатель после победы Эрдогана на президентских выборах в июне 2018 года.

Не одобряют деятельность президента 33,7% жителей Турции, что стало самым низким показателем после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Около 18% респондентов предпочли не отвечать на поставленный вопрос.

После тяжелого кризиса, из-за которого курс турецкой лиры в прошлом году снизился на 30%, поддержка Эрдогана среди населения ослабла. В стране резко возросли инфляция и безработица.

Minval.az