Задержанная турецкими властями сестра ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади Расмия Авад пока содержится в миграционном центре, ее дальнейшую судьбу будут решать правоохранительные органы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии.

«У нас существует юриспруденция, в соответствии с ней и будет вестись процесс. Сейчас наши соответствующие службы произвели задержание и будут держать ее пока в миграционном центре», — сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о возможном судебном процессе над сестрой главаря ИГ, передает РИА Новости.

Minval.az