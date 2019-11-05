Голливудский актер Мэттью МакКонахи впервые завел аккаунт в Instagram. На его странице появилась только одна запись.

Примечательно, что актер зарегистрировался в соцсети и опубликовал свой первый пост в день своего юбилея — 50 Дня рождения. МакКонахи опубликовал небольшой ролик, в котором признался, что хочет, чтобы люди видели его, переходя на страницу.

Также он отметил, что это его первая попытка “поделиться собой и своими взглядами с миром”, и что он нервничает по этому поводу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram officially mcconaughey Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 4 Ноя 2019 в 8:00 PST

Minval.az