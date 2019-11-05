Американский лидер Дональд Трамп признает важность угрозы со стороны Коммунистической партии Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Среди угроз он назвал «нарушения прав человека» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, «кражу» технологий и кибератаки, сообщает телеканал Fox Business. Также Помпео отметил, что Пекин «высказывает беспочвенные территориальные претензии» в Южно-Китайском море.

Кроме того, по словам главы Госдепа, китайские власти широко используют давление и принуждение для управления страной и причастны к коррупции при заключении соглашений с другими странами.

Тем не менее, подчеркнул Помпео, Штаты готовы работать с КНР и заключить взаимовыгодную торговую сделку.

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