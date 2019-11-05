Международная группа астрономов обнаружила аномалию, указывающую на то, что Вселенная искривлена и замкнута подобно сфере, а не является плоской, как считалось ранее. В этом случае существование пространства окончится сжатием в сингулярность, сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные о микроволновом фоне, собранные космической обсерваторией Planck. Они обнаружили, что фон искажается в результате гравитационного линзирования — эффекта, при котором искривленное пространство (обычно из-за тела большой массы) отклоняет лучи света. В данном случае аномалия, названная Аленс (англ. Alens), может объясняться формой Вселенной.

Как пишут авторы, закрытая вселенная, скорее всего, отвечает за возникновение положительной кривизны, видимой в спектре космического микроволнового фона с уровнем достоверности в 99 процентов. Однако при этом остальные наблюдения, в том числе те, что были проведены обсерваторией Planck ранее, соответствуют плоской Вселенной, что создает противоречие между космологическими моделями.

Некоторые ученые полагают, что аномалия Аленс может быть результатом ошибки в данных.

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