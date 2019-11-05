Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России, если Соединенные Штаты откажутся поставить F-35.

Об этом он сообщил во вторник журналистам.

«Когда мы покупали [зенитные ракетные системы] С-400, мы ни у кого не спрашивали [разрешения], если мы примем [соответствующее] решение, то мы их купим», — ответил турецкий лидер на вопрос журналиста о возможности заключения договора с Москвой на поставку российских истребителей.

«Если вопрос по F-35 не будет решен, то мы предпримем необходимые шаги», — добавил Эрдоган.

Minval.az