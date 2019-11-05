Патрулирование маршрута осуществляется на бронированных автомобилях «Тигр» российской военной полиции и бронеавтомобилях «Kirpi» турецкой пограничной службы.

Второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани.

Впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который, стартовав от пункта таможенного перехода Айлишар, где российские военные полицейские и представители турецкой пограничной службы уточнили маршруты совместного патруля, пройдет сначала в западном, а затем продолжиться в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Патрулирование маршрута осуществляется на бронированных автомобилях «Тигр» российской военной полиции и бронеавтомобилях «Kirpi» турецкой пограничной службы. Всего в составе патруля на маршруте патрулирования находится восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.

Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 160 километров и пройдет через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани.

Контроль движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.

Minval.az