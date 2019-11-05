Девушка из Австралии временно потеряла зрение после неудачной татуировки на глазу. Об этом сообщает Mirror.

Жительница Австралии 24-летняя Амбер Люк уже потратила на татуировки почти 14 тысяч фунтов стерлингов.

В очередной раз девушка решила сделать новый рисунок, но в этот раз на глазу. Во время процедуры мастер слишком глубоко воткнула иглу в глаз. По словам Люк, было ощущение, что кто-то взял осколки стекла и потер ими глаза.

Девушка ослепла практически на месяц, отметив, что обычно тату на глазах не вызывают слепоты. Несмотря на неудачный опыт, Люк собирается продолжать наносить татуировки на свое тело.

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