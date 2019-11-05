США приступили к созданию в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор двух новых баз.

На минувшей неделе администрация США объявила о намерении наращивать военное присутствие на нефтяных месторождениях Сирии, а вслед за этим американцы стали увеличивать число военных укреплений в районе провинции Дейр-эз-Зор.

По данным местных источников, американские военные готовятся к формированию баз в районе 113-ой бригады и населенного пункта Сур. Как сообщается, на упомянутых территориях задействовано большое количество строительной техники, в регион дополнительно направлены 250-300 военнослужащих, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Вслед за относительным сокращением (в связи с началом операции «Источник мира») своего присутствия на севере Сирии США начали увеличивать объемы военных поставок в Дейр-эз-Зор. 28 октября сюда был направлен американский конвой из 170 транспортных средств. Это стало наиболее крупной за последний период переброской военных и техники США из Ирака в Сирию.

Minval.az