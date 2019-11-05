Основатель Facebook Марк Цукерберг представил новый логотип компании. Он был разработан специально, чтобы отличать компанию от одноименной соцсети. Компания будет использовать новый логотип во всех своих продуктах и маркетинговых материалах. Логотип и оформление одноименной соцсети останутся без изменений.

«Когда я запускал Facebook 15 лет назад, я понятия не имел, что он также будет включать Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace и другие продукты. Многие не знают, что мы создаем эти продукты. Но мы считаем, что должны, потому что людям важно знать, кто стоит за продуктами, которыми они пользуются», — написал Цукерберг.

Minval.az