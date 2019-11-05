МВД Турции определило новые правила выплаты денежного вознаграждения за помощь в поимке лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под действие закона «О борьбе с терроризмом».

Соответствующее постановление опубликовано во вторник в официальном вестнике правительства Турции — Resmi Gazete.

Согласно постановлению, за поимку лиц, причастных к террористической деятельности, будет выплачиваться денежное вознаграждение в размере до 200 тысяч турецких лир. Однако эта сумма может возрасти в 50 раз и достигнуть 10 миллионов лир в случае, если речь идет о главарях террористических организаций.

В случае, если одно лицо, помогло прояснить сразу несколько преступлений или же способствовало поимке нескольких террористов, сумма вознаграждения возрастет: будут учитываться фактор численности нейтрализованных террористов и масштаб угрозы.

Minval.az