Власти Турции задержали старшую сестру лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого в конце октября заявил президент США.

Такую информацию распространили агентства Associated Press и Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.

По его данным, 65-летняя Расмия Авад, которая подозревается в связях с экстремистской группировкой, была задержана в понедельник вечером в городе Азаз сирийской провинции Алеппо. Вместе с сестрой аль-Багдади были ее муж, пятеро детей и невестка. Все совершеннолетние члены семьи также задержаны и допрошены, сообщает РИА Новости.

По мнению источника, подобное задержание — это «золотая жила для разведки», так как информация, которой владеет Авад, может «значительно расширить понимание террористической группировки и помочь поймать еще больше негодяев».

Minval.az