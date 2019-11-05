55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант. Пара появилась вместе на благотворительном фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе.

Ривз уже несколько месяцев состоит в отношениях с Грант, но до этого они никак не афишировали свой роман. Сама пара продолжает отказываться от комментариев.

В окружении звёзд ходят слухи о том, что возлюбленные даже узаконили отношения, но эта информация никак не подтверждается.

«Лайф» напоминает, что голливудский актёр Киану Ривз никогда не был женат. В 1990-е он встречался с актрисой Дженнифер Сайм. В 1999 году она родила актёру дочь Аву, но малышка появилась на свет мёртвой. Через два года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Ривз похоронил возлюбленную рядом с их дочерью. С тех пор за ним закрепилась репутация одиночки.

Minval.az