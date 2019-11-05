Ученые хотят понять, как микрогравитация и повышенная радиация влияют на жидкость. Для этого французская компания Space Cargo Unlimited впервые отправит на МКС 12 стеклянных бутылок вина, пишет «Нож».

Исследователи рассчитывают, что хранение этих образцов на орбите окажет положительное влияние на бактерии и состав вина. Бутылки проведут на МКС год.

В рамках эксперимента ученые подготовят и контрольные образцы — вино, которые будет находиться на Земле по всем стандартам хранения. Когда космическое вино вернется с орбиты, состав жидкостей сравнят.

Minval.az