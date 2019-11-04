Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) распределяет в Сирии по 400-500 тысяч буханок хлеба в сутки. Об этом сообщил агентству «Анадолу» глава IHH Селим Тосун.

По его словам, IHH продолжает распределять хлеб среди сирийских семей.

Хлеб выпекается шесть дней в неделю в пекарнях гуманитарной организации в Сирии и приграничных турецких провинциях Килис и Хатай, отметил глава фонда.

В пекарнях работают 80 человек, и ежедневно 400-500 тысяч буханок хлеба распределяется в лагерях вынужденных переселенцев в Сирии, сказал Тосун.

По его словам, за 10 месяцев в Сирии по линии İHH было распределено 125 миллионов буханок хлеба.

Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH), основанный в 1992 году, оказывает помощь всем нуждающимся в мире, в независимости от религиозной и расовой принадлежности.

Фонд осуществляет деятельность в 135 странах на пяти континентах, оказывая помощь всем пострадавшим от войны, голода и стихийных бедствий.

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